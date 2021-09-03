Mor renkli Kars kaşarı üretildi

Kars kaşarı kalitesi ile öne çıkan ve dünya çapında ün yapmış bir gıda ürünü iken şimdi renginde yapılan bir yenilikle tekrar gündeme geldi.

Kars'ta, sebze ve meyvelerden elde edilen "mor miks" karışımıyla mor renkte gravyer ile kaşar peyniri üretilmeye başlandı.

Büyükbaş hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalara çıkararak besleyen kentteki besiciler, "zavot" ve "montofon" ırkı ineklerden elde ettikleri doğal katkısız sütlerle eski, yeni Kars kaşarı ve gravyer peyniri yapıyor.

BÖĞÜRTLEN, VİŞNE, KİRAZ, KIRMIZI LAHANA, NAR VE YABAN MERSİNİNİN RENKLERİNDEN ELDE EDİLEN KARIŞIM UYGULANIYOR

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu ile gıda mühendisi olan peynir üreticisi Çağdaş Koçulu da böğürtlen, vişne, kiraz, kırmızı lahana, nar ve yaban mersini gibi sebze ve meyvelerin renklerinden elde edilen karışımla mor renkte peynir elde etti.

KARS KAŞARI ZAVOT VE MONTOFON IRKI HAYVANLARDAN ÜRETTİĞİMİZ SÜTLERLE YAPILIYOR

Merkeze bağlı 2 bin 300 rakımda bulunan köylerinde hayvanların daha da yüksek rakımlardaki merada otlatıldığını ifade eden Koçulu, "Yaklaşık 600 çeşit bitkinin bulunduğu meralarda otlayan zavot ve montofon ırkı hayvanlardan ürettiğimiz sütlerle Kars kaşarını üretiyoruz. Hayvanlarımız çiçekli yaylalarda otladığı için peynirlerimizde bol proteinlidir." dedi.

"AMAÇ, PEYNİRE RENK VERMEK DEĞİL, TANSİYONU DÜZENLEYİCİ ÖZELLİKLERİ VAR"

Koçulu, Kars gravyeri ve kaşarını çeşitlendirmek istediklerini, bunun için doğal bir karışımla çalışma yaptıklarını belirtti.

Mor renkteki sebze ve meyvelerin pigmentlerinden elde edilen "mor miks" karışımıyla peynir ürettiklerini anlatan Koçulu, şöyle konuştu:

"Bundaki amaç, peynire renk vermek değil, 'mor miks' dediğimiz karışımın tansiyonu düzenleyici özellikleri var. Bol antioksidan taşıdığı için bağışıklığı güçlendirici özellikleri var. Şeker hastalarının tatlılarla birlikte tüketmesinde şekerin kana karışma hızını azaltıyor. Bu da şekerin yükselmesini engelliyor."