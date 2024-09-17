Morgan Stanley, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklemiyor TCMB, 19 Eylül'de saat 14.00'te politika faizini açıklayacak. Yapılan tüm anketlerde ekonomistlerin ortak kararı faizin yüzde 50'de sabit bırakılacağı yönünde. Uluslararası kuruluşlar da merkez bankalarına faiz indiriminde hızlı hareket etmemesi gerektiği önerisinde bulunuyor.

Haber Merkezi

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile ilgili analizinde bankanın faiz kararını verirken temkinli bir yaklaşım ortaya koyacağını ifade etti.

Morgan Stanley'e göre, Merkez Bankası, "patikadaki potansiyel tümseklere" karşı temkinli bir yaklaşım benimseyerek bu hafta politika faizini ve ileriye dönük yönlendirmesini sabit bırakacak.

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük imzalı notta, şu ifadeler kullanıldı:

Enflasyon verilerinde aşağı yönlü sürprizler olmaması halinde, aralık ayında faiz indirimlerine başlamak riskli olabilir çünkü gelecek yılki asgari ücret artışının boyutuna ilişkin belirsizlik muhtemelen aralık toplantısında sonra çözülecek.

FAİZ İNDİRİMİNİN REEL FAİZE, ENFLASYONA VE DÖVİZE YANSIMASI

Küçük, faiz indirimlerinin yeni yıla bırakılmasının geçici olarak alışılmadık derecede yüksek reel faizler anlamına gelse de ocak ayındaki artışların enflasyon beklentilerine ve dövize olası yansımalarını sınırlayabileceğini belirtti.

İLGİLİ HABER İsviçre merkezli finans kuruluşundan merkez bankalarından faiz düşürme talebi

İLGİLİ HABER Bu hafta Fed ve TCMB faiz kararını açıklayacak