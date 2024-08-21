Morgan Stanley'den TCMB'nin bu yıl indirime gitmeyeceği öngörüsü TCMB'nin faiz kararını değerlendiren Morgan Stanley, 2024 için faiz indirimi beklemediğini açıkladı.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini yüzde 50'de sabit tuttuğunu açıkladı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı, beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Kararla birlikte metindeki mesajlar konuşuldu.

TCMB'nin son faiz kararındaki şahin mesajlar, yabancı yatırımcıların değerlendirmelerinde de öne çıktı.

Merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan bir Amerikalı yatırım bankası olan Morgan Stanley, TCMB'nin "şahin bir sürpriz" yaptığını belirterek, 2024 yılında faiz indirimi olmayacağını öngördü.

"YILIN KALANINDA FAİZ SABİT KALACAK"

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, Merkez Bankası’nın son faiz kararı ile yayınladığı açıklamanın, yılın kalanında politika faizinin sabit kalacağı tahminini desteklediği değerlendirmesini yaptı.

AYLIK ENFLASYONDA SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜŞÜŞ

Küçük, TCMB’nin sözlü yönlendirmesinin, aylık enflasyon eğiliminin yüzde 1,5’e sürdürülebilir bir şekilde düşmesi ve enflasyon beklentileri ile tahmin aralığı arasındaki farkın daralması öncesinde faiz indirimi adımlarına başlanmasının pek olası olmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.