Morgan Stanley'nin karı üçüncü çeyrekte arttı

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ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, net kârının bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 32 arttığını bildirdi.

2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu göre, Morgan Stanley'nin net kârı yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3,2 milyar dolara yükseldi.

Morgan Stanley'nin net kârı geçen yılın üçünü çeyreğinde 2,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

HİSSE BAŞINA KÂR

Kurumun, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,38 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 1,88 dolara yükseldi.

Morgan Stanley'nin geliri ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 15,4 milyar dolara ulaştı.

NET KÂR VE GELİR BEKLENTİLERİ AŞTI

Bankanın geliri, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 13,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Morgan Stanley'nin net kâr ve geliri üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.