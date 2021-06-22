MOSDER'in şaibeli seçimleri krize neden oldu

MOSDER'in şaibeli seçimleri krize neden oldu

MOSDER seçimlerindeki saibe nedeniyle aralarında 5 büyük firmanın da yer aldığı 21 öncü şirket, dernekten ayrılma kararı aldı.

Türkiye'de mobilya sektörünün öncü firmalarının kurduğu Türkiye Mobilya Sanayiciler Derneği'nde (MOSDER), her şirketten bir kişi 2 yıl boyunca ve tek dönem başkanlık yapıyordu.

Zaman içinde daha küçük ölçekli şirketleri de bünyesine katan dernekte üye sayısı 55'e yükseldi.

Yaklaşık 2,5 yıl önce yapılan genel kurulda ise başkanlık süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

6 AY KALA ERKEN SEÇİM KARARI

Ayrıca genel kurulda başkanlık görevine Mustafa Balcı seçildi.

3 yıl için göreve gelen Balcı, görev süresinin bitmesine 6 ay kala erken seçim kararı aldı.

YENİDEN BAŞKAN OLMAK İSTEDİ

Dernek içindeki teamüller gereği başkanlık görevi sadece bir dönem yapılırken, Balcı bir dönem daha başkanlık yapmak için aday oldu. Balcı'nın, dernek üyelerinin sert tepkilerine rağmen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’in teşviki ve zorlaması ile adaylığını koyduğu gündemde.

İNEGÖL'DEN 18 FİRMA SEÇİM İÇİN KAYDETTİRİLDİ

Dernek bünyesinde bulunan şirketlerin 2 oy hakkının bulunması ile birlikte genel kurulda toplam 110 oy kullanılıyor. Başkanlığa bir kez daha aday olan Balcı'nın, İnegöl'den 18 firmayı sadece seçim için kaydettirdiği öğrenildi.

SEÇİM ŞAİBELİ HALE GELDİ

Söz konusu yeni üyelerin, derneğe giriş aidatı ya ya da yıllık aidat ödemeden seçime 36 oy kattıkları gelen bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan mevcut başkan ve seçimde yeniden aday olan Balcı, derneğe giriş aidatını ve 3 yıldır düzenli olarak yıllık aidatını ödeyen 3 firmaya ise çeşitli gerekçelerle oy kullandırtmadı.

6 OY FARKLA KAZANDI

MOSDER'de büyük tartışmalarla yapılan seçimi Mustafa Balcı sadece 6 oy farkla kazanabildi.

BÜYÜK FİRMALAR DERNEKTEN AYRILDI

Seçim sonrasında ise derneğin kurucuları arasında yer alan 21 firma, hem seçimdeki hileler hem de öncesinde fuar işlerindeki şaibeler nedeniyle dernekten ayrıldı.

YENİ DERNEK GELİYOR

Söz konusu firmaların yeni bir dernek kurmaları ve sektörün sorunlarına çözüm üretmeleri bekleniyor.

Öte yandan yaşanan ayrılıklar sonrası MOSDER, İnegöl'de bulunan en büyük ikinci dernek durumuna düştü.