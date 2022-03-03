Moskova Borsası, 3 Mart'ta da kapalı

Moskova Borsası, 3 Mart'ta da kapalı

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ekonomisini sarstı. Bunun paralelinde kararlar alan ülke, Moskova Borsası'nı bugün de işleme açmayacak.

Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de (3 Mart) devam edilmeyeceği belirtildi.

BORSA YÜZDE 35 DEĞER KAYBI YAŞAMIŞTI

Moskova Borsası 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası, şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

RUBLE, DOLAR KARŞISINDA KAYIPTA

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.