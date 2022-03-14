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- Moskova Borsası bu hafta da kapalı kalacak
Moskova Borsası bu hafta da kapalı kalacak
Ukrayna ile savaş halinde bulunan Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırım sorucunda ülkede borsa hızla değer kaybetti. Yatırımcıların kayıplarını frenlemek için de Moskova Borsası kapatıldı.
- AA
- 14.03.2022 - 15:15
Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.
Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.
İŞLEMLERE 14-18 MART TARİHLERİNDE DEVAM EDİLECEK
Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere 14-18 Mart'ta da devam edilmeyeceği belirtildi.