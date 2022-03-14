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Moskova Borsası bu hafta da kapalı kalacak

Moskova Borsası bu hafta da kapalı kalacak

Ukrayna ile savaş halinde bulunan Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırım sorucunda ülkede borsa hızla değer kaybetti. Yatırımcıların kayıplarını frenlemek için de Moskova Borsası kapatıldı.