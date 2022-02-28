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Moskova Borsası bugün kapalı

Moskova Borsası bugün kapalı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın para birini ruble ağır yara aldığı için ülkenin Merkez Bankası bazı önlemler aldı, bu kapsamda Moskova Borsası için kapatılma kararı verildi.