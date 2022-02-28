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Moskova Borsası bugün kapalı
Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın para birini ruble ağır yara aldığı için ülkenin Merkez Bankası bazı önlemler aldı, bu kapsamda Moskova Borsası için kapatılma kararı verildi.
- AA
- 28.02.2022 - 14:01
Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlerin bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğu belirtildi.
RUS RUBLESİNİN DEĞER KAYBININ ARDINDAN BORSA DÜŞÜŞTE
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı bugün yüzde 20'yi aştı.
BORSA, CUMA DEĞER KAZANSA DA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 35 GERİLEMİŞTİ
Moskova Borsası cuma günkü yüzde 26'lık artışa karşın şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti. Moskova Borsası'nın bugün işlemlere açılmayacağı açıklandı.