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    Moskova Borsası haftaya düşüşle başladı

    Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle ekonomik yaptırımlara maruz kalırken borsası da kapalı kalmasının ardından geçen hafta ortasında açılmıştı. Moskova Borsası, bugünü düşüşle tamamladı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 15:14
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    Moskova Borsası haftaya düşüşle başladı

    Ekonomik yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat’ta işleme kapatılan ve geçen hafta sınırlı sayıda hisse senedi sırasıyla işleme açılan Moskova Borsası, yeni haftanın ilk işlem gününü kayıpla kapattı.

    YÜZDE 2,15 KAYBETTİ

    Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,15 değer kaybıyla 2.430 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 0,8 kayıpla 823 puana geriledi.

    Fosargo, Aeroflot ve Rostelekom hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Severstal, Sistema ve RusGidro en çok değer kaybeden şirketler oldu.

    DOLAR/RUBLE YÜZDE 3 GERİLEDİ

    Dolar/ruble paritesi ise yüzde 3’e yakın gerileyerek 94 seviyesine indi.

    Moskova Borsası haftaya düşüşle başladı #1


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