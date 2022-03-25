Moskova Borsası ikinci gününde düşüş yaşadı

Ukrayna ile girilen savaştan dolayı uğradığı yaptırımların etkisi ile aşırı düşüş yaşayan Moskova Borsası dün işleme yükselişle açılmıştı, bugün düşüşe geçti.

Dün 24 gün aradan sonra 33 hisse senedinde sınırlı işlemle dün tekrar açılan Moskova Borsası, ikinci işlem günü olan bugünü düşüşle tamamladı.

MOSKOVA BORSASI İKİNCİ GÜNÜNDE DÜŞÜŞ YAŞADI

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat’tan bu yana kapalı kalmasının ardından dün işlemlere açılan Moskova Borsası, ikinci işlem gününü yüzde 3,66 düşüşle kapattı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 3,66 değer kaybıyla 2.484 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 2,7 kayıpla 829 puana geriledi.

GAZPROM DÜŞÜŞ YAŞANAN ŞİRKETLERDEN OLDU

Fosargo, Novatek ve Surgutneftgaz hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Aeroflot, Gazprom ve Severstal en çok düşüş yaşayan şirketler oldu.