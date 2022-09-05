Moskova Borsası’nda döviz işlemeleri durduruldu

Moskova Borsası’nda döviz ve değerli metallere yönelik işlemlerin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

Moskova Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün 10.50 (TSİ 10.50) itibarıyla döviz ve değerli metallere ilişkin işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre borsadan yapılan açıklamada, işlemlerin durdurulmasına ilişkin gerekçe belirtilmedi.

Savaşın başında Borsa durmuştu

Rusya, Ukrayna ile savaşa girdikten kısa bir süre sonra da borsadaki işlemlerini geçici olarak durdurmuştu.