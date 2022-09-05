Petrol
95.44
2.60%
Euro
18.1018
-0.09%
Dolar
18.2259
0.14%
Altın
1.004
0.16%
Borsa
332
0.00%
Bitcoin
363.104
-0.08%
BTXN Coin
5.19
3.38%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Moskova Borsası’nda döviz işlemeleri durduruldu

    Moskova Borsası’nda döviz ve değerli metallere yönelik işlemlerin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.
    • 05.09.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Moskova Borsası’nda döviz işlemeleri durduruldu

    Moskova Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün 10.50 (TSİ 10.50) itibarıyla döviz ve değerli metallere ilişkin işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

    AA'nın haberine göre borsadan yapılan açıklamada, işlemlerin durdurulmasına ilişkin gerekçe belirtilmedi.

    Savaşın başında Borsa durmuştu

    Rusya, Ukrayna ile savaşa girdikten kısa bir süre sonra da borsadaki işlemlerini geçici olarak durdurmuştu.

    Moskova Borsası’nda döviz işlemeleri durduruldu #1


    İlginizi Çekebilir

    Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündem konuları neler?
    Gündem

    Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündem konuları neler?

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!
    BTCPrime

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!

    Hatay’da Suriyeli genç, bıçaklanarak öldürüldü
    3. Sayfa

    Hatay’da Suriyeli genç, bıçaklanarak öldürüldü

    Görüş Bildir