Moskova Borsası’nda durdurma kararı

Ukrayna ile girdiği savaş sonrasında ekonomik sorunlar yaşayan Rusya'nın Moskova Borsa'sı yeni bir kararla gündeme geldi.
Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 09.30 (TSİ 09.30) itibarıyla türev piyasasında işlemlerin durdurulduğu belirtildi.
Kararın gerekçesi öğrenilemedi.
Türev işlemlerin durdurulmasının gerekçesine ilişkin bilgiye yer verilmeyen açıklamada, işlemler tekrar başladığında ayrı bir bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.
Yatırımcılar, işlem yapılması ile ilgili bildirimi bekliyor.
Dolar/ruble paritesi
Serbest piyasada ise 1 ABD doları 96,04 Rus rublesi olarak işlem görüyor.
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Türev piyasası nedir?
Türev piyasası ileri bir vade için hem fiyatı hem de koşulları önceden belirlenmiş olan türev ürünlerin alım satımının gerçekleştiği piyasalardır.