Moskova Borsası'nda işlemler sınırlı olarak tekrar başlayacak

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın yarın sınırlı sayıda hisseler için işlemlere açılacağını paylaştı.

Ukrayna ile girdiği savaşın etkisi olarak ekonomik sorunlar yaşayan Rusya'nın borsası, Batılı ülkelerin yaptırımları ve hisse senetlerindeki düşüş nedeniyle kapanmıştı.

Moskova Borsası'nda işlemlerin yarından itibaren sınırlı sayıda hisselerde tekrar başlayacağı duyuruldu.

MOSKOVA BORSASI, YARIN TSİ 09.50 İLA 14.00 SAATLERİNDE İŞLEMLERE AÇILACAK

Rusya Merkez Bankası'nın, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın yarın sınırlı sayıda hisseler için işlemlere açılacağını duyurduğu açıklamada, Moskova Borsası'nın yarın TSİ 09.50 ila 14.00 saatlerinde işlemlere açılacağı belirtildi.

İŞLEMLER 33 HİSSE SENEDİNDE YAPILABİLECEK

İşlemlerin sadece 33 hisse senedinde yapılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, açığa satışların ise yasaklandığı kaydedildi.

DEV ŞİRKETLERİN HİSSELERİ İŞLEM GÖREBİLECEK

Bankanın yayınladığı ve işlemlerin başlayacağı şirketler arasında Gazprom, Rosneft ve Sberbank gibi ülkenin tanınmış şirketleri de bulunuyor.