Moskova Borsası'nda işlemler yeniden başladı

Moskova Borsası, Rusya'nın ekonomik yaptırımlara uğramasının ardından işleme kapatılmıştı, bugün itibarıyla işlemler sınırlı da olsa tekrar başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Batılı ülkeler öncelikle olmak üzere gerçekleştirilen yaptırımlar nedeniyle Moskova Borsası, 28 Şubat’tan bu yana kapalıydı.

Bir aya yakın zaman sonra Moskova Borsası'nda işlemler bugün tekrar başladı.

BORSA AÇILIŞTA DEĞER KAZANDI

Rusya'da Moskova Borsası (MOEX) açılışta yüzde 11 değer kazanarak 2.743 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 5 değer kaybederek 936 puana düştü.

İŞLEMLER SINIRLI HİSSE SENEDİ İÇİN AÇILDI

İşlemler sadece 33 hisse senedinde yapılabilirken, açığa satışlar ise yasaklanmıştı.

Dolar/ruble paritesi de yüzde 1,8 gerileyerek 96’nın altına indi.