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    Moskova Borsası'nda kayıplar yüzde 10'u aştı

    Moskova Borsası, Ukrayna ile girilen savaş nedeniyle düşüşe geçti.
    • 26.09.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 17:57
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    Moskova Borsası'nda kayıplar yüzde 10'u aştı

    Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın etkileri, ülke ekonomisi ve Moskova Borsası'nda yankılanıyor.

    Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ve Avrupa'nın enerji konusunda aldığı kararlar kadar, savaşın politik gelişmeleri de ekonomisi üzerinde etkin oluyor.

    Borsa, yüzde 11,87 değer kaybetti

    Moskova Borsası yüzde 11,87 değer kaybıyla 1.841 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 12,2 kayıpla 1.002 puana geriledi.

    Dolar/ruble paritesinin ise yatay bir seyir izlediği görülüyor.

    Referandum ve kısmi seferberlik borsayı etkiledi

    AA'nın haberine göre, Moskova Borsası (MOEX), Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için başlattığı referandumlar ve Rusya’da ilan edilen kısmi seferberlik nedeniyle düşüyor.

    Neler olmuştu

    Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinde Rusya’ya bağlanmak için düzenlenen referandumlar 23 Eylül’de başlamıştı ve 27 Eylül’de sona ermeleri bekleniyor.
    Rusya’da 21 Eylül itibarıyla kısmi seferberlik ilan edilmişti.

    Moskova Borsası nda kayıplar yüzde 10 u aştı #1


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