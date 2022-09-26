Moskova Borsası'nda kayıplar yüzde 10'u aştı

Moskova Borsası, Ukrayna ile girilen savaş nedeniyle düşüşe geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın etkileri, ülke ekonomisi ve Moskova Borsası'nda yankılanıyor.

Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ve Avrupa'nın enerji konusunda aldığı kararlar kadar, savaşın politik gelişmeleri de ekonomisi üzerinde etkin oluyor.

Borsa, yüzde 11,87 değer kaybetti

Moskova Borsası yüzde 11,87 değer kaybıyla 1.841 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 12,2 kayıpla 1.002 puana geriledi.

Dolar/ruble paritesinin ise yatay bir seyir izlediği görülüyor.

Referandum ve kısmi seferberlik borsayı etkiledi

AA'nın haberine göre, Moskova Borsası (MOEX), Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için başlattığı referandumlar ve Rusya’da ilan edilen kısmi seferberlik nedeniyle düşüyor.

Neler olmuştu

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinde Rusya’ya bağlanmak için düzenlenen referandumlar 23 Eylül’de başlamıştı ve 27 Eylül’de sona ermeleri bekleniyor.

Rusya’da 21 Eylül itibarıyla kısmi seferberlik ilan edilmişti.