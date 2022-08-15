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- Moskova Borsası'nda yabancılara işlemler kısmen tekrar açıldı
Moskova Borsası'nda yabancılara işlemler kısmen tekrar açıldı
- 15.08.2022 - 17:30
Rusya, ülke ekonomisini sağlıklı yürütebilmek için kısıtlamalara karşı kararlar almaya ve yeni düzenlemeleri duyurmaya devam ediyor.
Rusya'da yaptırımlar nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana finans piyasalarında çok sayıda sermaye kontrolü uygulanıyordu. Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayan ülkelerin yatırımcıları Moskova Borsası’nda tekrar işlem yapmaya başladı.
Moskova Borsası, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler dışında kalan yatırımcıların bugün itibarıyla artık işlem yapabileceklerini duyurmuştu.
Rublenin dolar veya euro karşısındaki hareketleri sınırlı kaldı
Buna göre, söz konusu kapsama giren yatırımcılar bugün Moskova Borsası’nda işlem yapmaya başlarken, yabancıların işlemelerine yönelik kısıtlamaların kısmen kalkmasına rağmen rublenin dolar veya euro karşısındaki hareketlerinin sınırlı kaldığı görüldü.
Dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artışla 61,3
AA'nın haberine göre, dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artışla 61,3 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 0,3 yükselişle 62,5'e çıktı.
Moskova borsası düşüşte
Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,02 değer kaybıyla 2.146 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 1,2 kayıpla 1.102 puana geriledi.