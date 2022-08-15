Petrol
94.18
-4.04%
Euro
18.295
-0.58%
Dolar
17.9582
0.15%
Altın
1.027
-1.13%
Borsa
2857
-0.25%
Bitcoin
436.649
-1.04%
BTXN Coin
6.41
-0.77%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Moskova Borsası'nda yabancılara işlemler kısmen tekrar açıldı

    Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, kendisine uygulanan ekonomik yaptırımlara karşı tedbir almak için verdiği kararlarda esnemeye gitmeye başladı.
    • 15.08.2022 - 17:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Moskova Borsası'nda yabancılara işlemler kısmen tekrar açıldı

    Rusya, ülke ekonomisini sağlıklı yürütebilmek için kısıtlamalara karşı kararlar almaya ve yeni düzenlemeleri duyurmaya devam ediyor.

    Rusya'da yaptırımlar nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana finans piyasalarında çok sayıda sermaye kontrolü uygulanıyordu. Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayan ülkelerin yatırımcıları Moskova Borsası’nda tekrar işlem yapmaya başladı.

    Moskova Borsası, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler dışında kalan yatırımcıların bugün itibarıyla artık işlem yapabileceklerini duyurmuştu.

    Rublenin dolar veya euro karşısındaki hareketleri sınırlı kaldı

    Buna göre, söz konusu kapsama giren yatırımcılar bugün Moskova Borsası’nda işlem yapmaya başlarken, yabancıların işlemelerine yönelik kısıtlamaların kısmen kalkmasına rağmen rublenin dolar veya euro karşısındaki hareketlerinin sınırlı kaldığı görüldü.

    Dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artışla 61,3

    AA'nın haberine göre, dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artışla 61,3 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 0,3 yükselişle 62,5'e çıktı.

    Rusya

    Moskova borsası düşüşte

    Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,02 değer kaybıyla 2.146 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 1,2 kayıpla 1.102 puana geriledi.


    İlginizi Çekebilir

    Rıdvan Dilmen: Galatasaray'a santrfor şart
    Futbol

    Rıdvan Dilmen: Galatasaray'a santrfor şart

    Başarılı iş adamı bulduğu yeni Btc yatırım projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Başarılı iş adamı bulduğu yeni Btc yatırım projesini açıklıyor!

    Ankara'da komşu esnafı bıçakla öldüren şahsın kaçış anı
    3. Sayfa

    Ankara'da komşu esnafı bıçakla öldüren şahsın kaçış anı

    Görüş Bildir