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Moskova Borsası'nda yabancılara işlemler kısmen tekrar açıldı

Moskova Borsası'nda yabancılara işlemler kısmen tekrar açıldı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, kendisine uygulanan ekonomik yaptırımlara karşı tedbir almak için verdiği kararlarda esnemeye gitmeye başladı.