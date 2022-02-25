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    Moskova piyasaları kapalı

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile dün kapalı tutulan piyasalar, bugün itibari para birimindeki düşüşün ardından tekrar kapandı.
    • AA
    • 25.02.2022 - 16:33
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    Moskova piyasaları kapalı

    Rusya'da RTS endeksi dün yüzde 50'ye varan düşüş yaşanmasının ardından günü yüzde 38,3'lük kayıpla 742,9 puandan kapatırken, dolar/Rus rublesi paritesi 89 ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

    RUSYA MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASASINA MÜDAHALE ETTİ

    Bu gelişme karşısında bugün Moskova piyasalarının kapalı olacağı duyurulurken, Rusya Merkez Bankası döviz piyasalarına müdahale etti ve her türlü senaryo için net planlarının bulunduğunu bildirdi.

    Rusya


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