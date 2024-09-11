Motorin fiyatlarında indirime gidildi Brent petrol ve dolar kurundaki geri çekilmenin ardından motorine 1,50 TL indirim geldi..

Haber Merkezi

Akaryakıtta beklenen indirim geldi..

ÖTV zammı ile 45 lira seviyelerine yükselen benzin ve motorin fiyatları, otomobil sahiplerini zorluyordu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE 1,50 TL İNDİRİM

Bu gelişmelerin ardından akaryakıtta tabela değişti...

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim yapıldı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE MOTORİN FİYATLARI

Böylece İstanbul’da motorinin litre fiyatı 42 TL'nin altına indi.

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 41.73 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 42.66 TL

Ankara'da motorinin litre fiyatı: 42.14 TL

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzinde geçen hafta cuma günü 1,83 TL indirim yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.