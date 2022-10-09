Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.555
0.26%
BTXN Coin
9.53
-4.50%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Motorine 1 haftada 4'üncü zam yolda

    Geçtiğimiz hafta 3 gün üst üste zamlanan akaryakıt fiyatları için salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacağı öğrenildi.
    • 09.10.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 17:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Motorine 1 haftada 4'üncü zam yolda

    Motorin ve benzin fiyatları milyonlarca sürücünün odağında kalmaya devam ederken, rakamlardaki oynaklık da sürüyor.

    Petrolde üretim kesintisi kararı akaryakıt zamlarına neden oldu

    Petrol üreticisi ülkelerin kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi.

    Hafta içi 3 zam yaşandı

    Petrolün yükselmesiyle akaryakıt fiyatları hafta içi üst üste 3 kez zamlandı.

    Çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti.

    Perşembe ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 38 kuruş arttı.

    Son olarak dün motorin grubunda 1 lira 53 kuruş fiyat artışı yaşandı.

    Zam pazartesi günü gece yarısından geçerli olacak

    İHA'nın haberine göre, pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak.

    motorin

    Motorin litre fiyatı 6 günde 4'üncü kez artmış oldu

    Zamla birlikte motorin litre fiyatı 6 günde 4'üncü kez artacak.

    Böylece motorin fiyatları 5,40 lira zamlanmış olacak. Benzin fiyatı ise değişmeyecek.

    Motorin zam günlüğü:

    • 5 Ekim - 1,10 lira
    • 6 Ekim - 1,38 lira
    • 7 Ekim - 1,53 lira
    • 10 Ekim - 1,39 lira

    Böylelikle toplamda 5,40 lira zam uygulanmış olacak.


    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 8 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 8 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Bu içecekler bağışıklığa zarar veriyor! Sağlığınızı korumak için bunlardan uzak durun...
    Sağlık

    Bu içecekler bağışıklığa zarar veriyor! Sağlığınızı korumak için bunlardan uzak durun...

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir