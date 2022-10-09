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- Motorine 1 haftada 4'üncü zam yolda
Motorine 1 haftada 4'üncü zam yolda
- 09.10.2022 - 17:41
- Güncelleme : 09.10.2022 - 17:50
Motorin ve benzin fiyatları milyonlarca sürücünün odağında kalmaya devam ederken, rakamlardaki oynaklık da sürüyor.
Petrolde üretim kesintisi kararı akaryakıt zamlarına neden oldu
Petrol üreticisi ülkelerin kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi.
Hafta içi 3 zam yaşandı
Petrolün yükselmesiyle akaryakıt fiyatları hafta içi üst üste 3 kez zamlandı.
Çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti.
Perşembe ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 38 kuruş arttı.
Son olarak dün motorin grubunda 1 lira 53 kuruş fiyat artışı yaşandı.
Zam pazartesi günü gece yarısından geçerli olacak
İHA'nın haberine göre, pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak.
Motorin litre fiyatı 6 günde 4'üncü kez artmış oldu
Zamla birlikte motorin litre fiyatı 6 günde 4'üncü kez artacak.
Böylece motorin fiyatları 5,40 lira zamlanmış olacak. Benzin fiyatı ise değişmeyecek.
Motorin zam günlüğü:
- 5 Ekim - 1,10 lira
- 6 Ekim - 1,38 lira
- 7 Ekim - 1,53 lira
- 10 Ekim - 1,39 lira
Böylelikle toplamda 5,40 lira zam uygulanmış olacak.