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Motorine 1 haftada 4'üncü zam yolda

Motorine 1 haftada 4'üncü zam yolda

Geçtiğimiz hafta 3 gün üst üste zamlanan akaryakıt fiyatları için salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacağı öğrenildi.