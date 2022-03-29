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    Motorine 1 lira 55 kuruş indirim geliyor

    Bu gece itibarıyla geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,55 lira indirim gelmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 09:40
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    Motorine 1 lira 55 kuruş indirim geliyor

    Piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ederken Brent petrol fiyatları yeniden düşüşe geçti.

    Güncel fiyatlar bu kez 111 dolar seviyesine geriledi.

    Bunun üzerine de sürücüleri sevindirecek bir indirim haberi duyuruldu.

    MOTORİNin FİYATI DÜŞÜYOR

    Sektör kaynaklarına göre, 30 Mart 2022 gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruş indirim yapılacak.

    Benzin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

    Motorine 1 lira 55 kuruş indirim geliyor #1


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