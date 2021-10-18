Motorine 23 kuruş zam geldi

Motorinin litre fiyatına, pompaya yansıyacak şekilde 23 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından motorinin litre fiyatına zam yapıldığı duyurdu.

Yapılan açıklamada, zammın gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde olacağı belirtildi.

MOTORİNE 23 KURUŞ ZAM

EPGİS açıklamasında, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.