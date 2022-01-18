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    Motorine 52 kuruş zam

    Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 52 kuruş zam yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 20:10
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 20:16
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    Motorine 52 kuruş zam

    Akaryakıtta yaşanan küresel kriz vatandaşlara zam olarak yansımaya devam ediyor.

    Son olarak motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 52 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak.

    ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE MOTORİNİN LİTRE FİYATI

    Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Motorine 52 kuruş zam #1


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