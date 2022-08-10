Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL indirimin yapıldığı motorine, yarından itibaren 81 kuruşluk zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar devam ediyor...

Brent petrolün 100 doların altındaki seyiriyle gelen indirim haberleri, bu kez sürücüleri güldürmeyecek.

Dün gece yarısı motorine gelen 1 TL'lik indirimin hemen ertesinde, ABD'nin açıkladığı enflasyon oranlarıyla brent petrol fiyatında dalgalanmalar yaşanıyor.

Motorine 81 kuruş zam

Ancak edinilen son dakika bilgisine göre, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 81 kuruş zam bekleniyor.

Güncel fiyatlar

Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmezken, güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,37 TL'den satılırken, beklenen zammın uygulanması durumunda bu fiyatın 23,18'e yükseleceği öngörülüyor.