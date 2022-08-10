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Motorine 81 kuruş zam bekleniyor
Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL indirimin yapıldığı motorine, yarından itibaren 81 kuruşluk zam bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 10.08.2022 - 18:12
Akaryakıt fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar devam ediyor...
Brent petrolün 100 doların altındaki seyiriyle gelen indirim haberleri, bu kez sürücüleri güldürmeyecek.
Dün gece yarısı motorine gelen 1 TL'lik indirimin hemen ertesinde, ABD'nin açıkladığı enflasyon oranlarıyla brent petrol fiyatında dalgalanmalar yaşanıyor.
Motorine 81 kuruş zam
Ancak edinilen son dakika bilgisine göre, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 81 kuruş zam bekleniyor.
Güncel fiyatlar
Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmezken, güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,37 TL'den satılırken, beklenen zammın uygulanması durumunda bu fiyatın 23,18'e yükseleceği öngörülüyor.