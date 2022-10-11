Motorine bir hafta içinde 4'üncü kez zam geldi

Motorine bir hafta içinde 4'üncü kez zam geldi

Motorinin litre fiyatına son olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,38 lira zam yapıldı.

24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor…

Petrol üreticisi ülkelerin günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını da beraberinde getiriyor.

Motorinin litre fiyatı yükseliyor

Yine sürücüleri üzen bir zam haberi daha geldi…

Buna göre motorinin litre fiyatına, son olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,38 lira zam yapıldı.

Bir hafta içinde dördüncü zam

Bu motorine son bir haftada yapılan 4’üncü zam…

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 lira; motorininse 12,76 lira düzeyindeydi.

Güncel akaryakıt fiyatları

Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar ise şu şekilde:

İstanbul

Motorin litre fiyatı: 28,49 TL

Benzin litre fiyatı: 20,63 TL

Ankara

Motorin litre fiyatı: 28,61 TL

Benzin litre fiyatı: 20,74 TL

İzmir

Motorin litre fiyatı: 28,63 TL

Benzin litre fiyatı: 20,73 TL