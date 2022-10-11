Petrol
94.87
-1.37%
Euro
18.0535
0.13%
Dolar
18.585
0.05%
Altın
996.95
0.03%
Borsa
3583
0.04%
Bitcoin
360.027
-0.22%
BTXN Coin
8.16
-9.03%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Motorine bir hafta içinde 4'üncü kez zam geldi

    Motorinin litre fiyatına son olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,38 lira zam yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Motorine bir hafta içinde 4'üncü kez zam geldi

    24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor…

    Petrol üreticisi ülkelerin günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını da beraberinde getiriyor.

    Motorinin litre fiyatı yükseliyor

    Yine sürücüleri üzen bir zam haberi daha geldi…

    Buna göre motorinin litre fiyatına, son olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,38 lira zam yapıldı.

    Bir hafta içinde dördüncü zam

    Bu motorine son bir haftada yapılan 4’üncü zam…

    Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 lira; motorininse 12,76 lira düzeyindeydi.

    Güncel akaryakıt fiyatları

    Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar ise şu şekilde:

    İstanbul

    Motorin litre fiyatı: 28,49 TL

    Benzin litre fiyatı: 20,63 TL

    Ankara

    Motorin litre fiyatı: 28,61 TL

    Benzin litre fiyatı: 20,74 TL

    İzmir

    Motorin litre fiyatı: 28,63 TL

    Benzin litre fiyatı: 20,73 TL


    Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki olay görüntü için konuştu
    Futbol

    Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki olay görüntü için konuştu

    Hava kirliliği, anne karnındaki bebekleri etkiliyor
    Teknoloji

    Hava kirliliği, anne karnındaki bebekleri etkiliyor

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir