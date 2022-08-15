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    Motorine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zam geri çekildi

    Motorine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zam geri çekildi

    Motorinde 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olması beklenen 1 lira 26 kuruşluk zam, petrol fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle iptal edildi.
    • 15.08.2022 - 18:11
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 18:31
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    Akaryakıt fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar devam ediyor...

    Brent petrolün 100 doların altındaki seyiriyle gelen indirim haberlerinin ardından 1 lira 26 kuruşluk bir zam yapılacağı duyurulmuştu.

    Zam geri çekildi

    Yarından itibaren geçerli olması beklenen zam, uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle iptal edildi.

    Güncel fiyatlar

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.

    Motorine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zam geri çekildi #1


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