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- Motorine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zam geri çekildi
Motorine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zam geri çekildi
Motorinde 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olması beklenen 1 lira 26 kuruşluk zam, petrol fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle iptal edildi.
- 15.08.2022 - 18:11
- Güncelleme : 15.08.2022 - 18:31
Akaryakıt fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar devam ediyor...
Brent petrolün 100 doların altındaki seyiriyle gelen indirim haberlerinin ardından 1 lira 26 kuruşluk bir zam yapılacağı duyurulmuştu.
Zam geri çekildi
Yarından itibaren geçerli olması beklenen zam, uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle iptal edildi.
Güncel fiyatlar
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.