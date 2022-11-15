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    Motorine indirim geldi

    Petrolün varil fiyatındaki gerileme ile motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.56 lira indirim yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 09:59
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    Motorine indirim geldi

    24 Şubat’ta başlayan ve halihazırda devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, brent petrol fiyatlarında dalganlanmaya neden oluyor.

    Bu da benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor.

    1.56 lira indirim geldi

    Bir indirim bir zam derken sık sık değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarında, bu kez sürücülerin yüzünü güldürecek bir haber geldi.

    Petrolün varil fiyatındaki gerileme ile motorine, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.56 lira indirim geldi.

    İstanbul’da fiyatlar

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 22.70 TL'den satılıyor. Megakent'te LPG litre fiyatı ise 10.80 TL…

    Ankara’da fiyatlar

    Ankara’da motorin litre fiyatı 24.96 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise 22.85 TL…

    Başkent'te sürücüler, LPG’nin litresine 10.79 TL ödüyor.

    İzmir’de fiyatlar

    İzmir’de benzinin litre fiyatı 22.86 TL, motorinin litre fiyatı 24.99 TL ve LPG’nin litre fiyatı 10.54 TL’den sürücülere sunuluyor.


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