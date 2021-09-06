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    Motorine yapılan 19 kuruş zam, pompa fiyatlarına yansımayacak

    EPGİS, Twitter hesabından yayınladığı mesajla akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi yaptığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.09.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 17:46
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    Motorine yapılan 19 kuruş zam, pompa fiyatlarına yansımayacak

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi" başlığı ile yaptığı açıklamada, "07 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 19 kuruş/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadeleri yer aldı.

    YAPILAN ARTIŞ TÜKETİCİYE YANSIMAYACAK

    Bu açıklamaya göre yarından itibaren motorinin litre fiyatına 19 kuruş zam yapılacak, ancak eşel mobil sistemi gereği tüketeciye yansıtılmayacak.

    Motorine yapılan 19 kuruş zam, pompa fiyatlarına yansımayacak #1

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