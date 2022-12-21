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    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirim yetkisini kullanarak Yeniden Değerleme oranında yüzde 50 indirime gitti ve MTV zam oranı yüzde 61,5'e düşürüldü.
    • 21.12.2022 - 00:29
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 01:02
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    Yeniden değerleme oranı her yıl ehliyetten pasaport ücretlerine, MTV'den emlak vergisine, yurt dışından getirilen telefon vergisine kadar birçok kalemde artışa neden oluyor..

    Bu yıl belirlenen yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'a ulaşmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı

    Yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya azaltma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne yapacağı merak ediliyordu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı.

    MTV zam oranı yüzde 61,5'e indirildi

    Buna göre, yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirime gidilerek, MTV zam oranı yüzde 61,5'e indirildi.

    Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

    MTV zammı, yıllık enflasyonun altında gerçekleşti

    2022 yılı Kasım ayında TÜFE yüzde 2,88 oranında artmıştı. Kasım ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 84,39 düzeyinde gerçekleşmişti.

    Motorlu Taşıtlar Vergisi nde indirim #1Motorlu Taşıtlar Vergisi nde indirim #2

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