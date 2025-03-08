MSB'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video yayınladı.

MSB, mesajında başta şehitlerin ve gazilerin anneleri ile eşleri olmak üzere, MSB'de görev yapan personelle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından, bakanlık bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan kadın personelin mesajlarını içeren videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Eserinle gururlan Türkiyem. Onlar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzü kadar sonsuz, denizler kadar engin ve dağlar kadar dimdik olan korkusuz kadın askerleri. Onlar, en zoru başarmış, asil Türk milletinin gurur kaynağı olmuş isimsiz kahramanları. Her biri bu vatan için canını vermeye yemin etmiş birer başarı öyküsü.

BAŞTA ŞEHİT VE GAZİLERİN ANNELERİ, EŞLERİ VE EVLATLARI ANILDI