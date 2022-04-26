Petrol
102.81
0.64%
Euro
15.83
-0.01%
Dolar
14.78
0.11%
Altın
905.13
0.35%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
603.123
5.19%
BTXN Coin
21.24
4.68%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    MTA sözleşmeleri için ek fiyat farkı hesaplanma kararı

    MTA'nın, Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri için ek fiyat farkı hesaplanabileceğine dair kararı yayınlandı.
    • 26.04.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MTA sözleşmeleri için ek fiyat farkı hesaplanma kararı

    Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerle ilgili bir karar veren Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, mal ve hizmet alımlarında belirli şartları karşılayan sözleşmeler için ek fiyat farkı hesaplanabilmesinin önünü açtı.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Karar, sözleşmelerdeki ek alımların hesaplanabilmesini sağlayacak

    Buna göre, 1 Aralık 2021'den önce ihalesi yapılan, 22 Ocak itibarıyla devam eden 22 Ocak'tan önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü veya geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecek.

    Madencilik

    Yazılı başvuru şartı var

    AA'nın haberine göre ek fiyat farkı verilebilmesi için, yüklenicinin bugünden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuru yapması gerekecek. Bu kapsamdaki sözleşmelerin, yüklenicinin başvurusu ve MTA'nın onayıyla devredilmesi de mümkün olacak. Devri planlanan sözleşmeler için 60 gün içinde MTA'ya başvurulması gerekiyor.


    İlginizi Çekebilir

    Mersin'de polenler denize döküldü: Binlerce arı öldü
    Gündem

    Mersin'de polenler denize döküldü: Binlerce arı öldü

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Bilim Kurulu bugün toplanıyor
    Gündem

    Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Görüş Bildir