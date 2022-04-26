MTA sözleşmeleri için ek fiyat farkı hesaplanma kararı

MTA'nın, Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri için ek fiyat farkı hesaplanabileceğine dair kararı yayınlandı.

Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerle ilgili bir karar veren Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, mal ve hizmet alımlarında belirli şartları karşılayan sözleşmeler için ek fiyat farkı hesaplanabilmesinin önünü açtı.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, sözleşmelerdeki ek alımların hesaplanabilmesini sağlayacak

Buna göre, 1 Aralık 2021'den önce ihalesi yapılan, 22 Ocak itibarıyla devam eden 22 Ocak'tan önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü veya geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecek.

Yazılı başvuru şartı var

AA'nın haberine göre ek fiyat farkı verilebilmesi için, yüklenicinin bugünden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuru yapması gerekecek. Bu kapsamdaki sözleşmelerin, yüklenicinin başvurusu ve MTA'nın onayıyla devredilmesi de mümkün olacak. Devri planlanan sözleşmeler için 60 gün içinde MTA'ya başvurulması gerekiyor.