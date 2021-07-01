MTV ve gelir vergisinde ikinci taksit dönemi başladı

Bu yıla ait Motorlu Taşıtlar Vergisi ve 2020'ye ait elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi bugün başladı. Vergi gündemi hareketleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 2020'de elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi ve 2021'e ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi bugün başlarken, ödemeler için son gün 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

VERGİLER İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDEN DE YATIRILABİLİYOR

Gelir vergisi ve MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan 02.00-23.45 saatlerinde ödenebilecek.

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

KREDİ VE BANKA KARTLARI ÖDEMEDE KULLANILABİLİYOR

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

PTT'LER VE VERGİ DAİRELERİ DE İŞLEM YAPIYOR

Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.