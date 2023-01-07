Petrol
78.6
-0.11%
Euro
19.9134
0.75%
Dolar
18.7065
-0.31%
Altın
1.123
1.53%
Borsa
5342
0.00%
Bitcoin
322.217
0.92%
BTXN Coin
7.82
8.46%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri son tarihi: 31 Ocak

    Motorlu taşıtlar vergisinin bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak Salı gün sonuna kadar yapılması gerektiği hatırlatıldı.
    • 07.01.2023 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri son tarihi: 31 Ocak

    Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor.

    Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

    2023 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı.

    İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü

    Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek.

    Ödeme noktaları

    Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

    MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri son tarihi: 31 Ocak #1

    Yüzde 122,9'lük zam, yüzde 61,5'e indirilmişti

    Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.

    Geçerli MTV tarifesi

    Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.

    otomobil

    Örnek ödeme tablosu

    Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek.

    Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.

    AA'nın haberine göre, söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar yapılacak.

    Ödemelerin son günleri

    • Yapılandırmada taksit ödemeleri ve KDV beyanname verme süreleri
    • Damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme sürelerinin son günü de 26 Ocak olarak belirlendi.
    • Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödemesinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.
    • Bunun yanı sıra 7256 sayılı yapılandırmada 13'üncü, 7326 sayılı yapılandırmada da 9'uncu taksitler ay sonuna kadar ödenecek.
    • Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin ilgili döneme ait geri kazanım katılım payı, Aralık 2022'ye ait turizm payı, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2022 yılında kullanılan defterlerin 2023 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik yapılması için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.

    Türkiye Perakendeciler Federasyonu: Zam yapmama kararı aldık
    Ekonomi

    Türkiye Perakendeciler Federasyonu: Zam yapmama kararı aldık

    ABD'de 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini silahla yaraladı
    Dünya

    ABD'de 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini silahla yaraladı

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Görüş Bildir