MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri son tarihi: 31 Ocak

Motorlu taşıtlar vergisinin bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak Salı gün sonuna kadar yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor.

Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

2023 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı.

İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü

Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek.

Ödeme noktaları

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Yüzde 122,9'lük zam, yüzde 61,5'e indirilmişti

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.

Geçerli MTV tarifesi

Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.

Örnek ödeme tablosu

Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek.

Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.

AA'nın haberine göre, söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar yapılacak.

Ödemelerin son günleri