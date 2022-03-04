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    Mücevher ihracatı arttı

    Mücevher ihracatı, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 489 milyon 249 bin 996 dolar oldu.
    • AA
    • 04.03.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 13:05
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    Mücevher ihracatı arttı

    Mücevher İhracatçıları Birliği bir açıklama yaparak, yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,76 artışla 848 milyon, 683 bin 696 dolar mücevher ihracatına imza atıldığı bilgili verildi.

    ALTIN VE PIRLANTALI ALTIN MÜCEVHERLERİ İHRACATTA YARIŞTI

    Ürün gruplarına bakıldığında geçen 2 ayda en çok "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" ihraç edilirken, bu ürün grubunu "Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı" grubu takip etti.

    Mücevher ihracatı arttı #1

    EN FAZLA İHRACAT ABD'YE

    Ocak ve şubat aylarına bakıldığında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong takip etti.


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