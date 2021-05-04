Mücevher ihracatında hedef: 4 milyar doları aşmak

Mart ayında mücevher ihracatı, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 340 milyon dolara yükseldi. 2021 yılının tamamı için mücevher ihracatı 4 milyar olarak düşünülüyor.

Geçtiğimiz mart ayında mücevher ihracatı, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 340 milyon dolara yükseldi ve Ocak-Mart 2021 döneminde ise bu rakamın yüzde 9 artışla toplam 976 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2021’in Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artışla yaklaşık 331 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Mart ayında mücevher ihracatı, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 340 milyon dolara yükseldi. Ocak-Mart 2021 dönemini kapsayan üç aylık süreçte ise yüzde 9 artışla toplam 976 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldığı kaydedildi.

Verilerden hareketle değerlendirmede bulunan sektör temsilcilerinden Yahya Dede, “Türkiye’nin mücevher ihracatı pandeminin de etkisiyle 2020 yılında 2019’a kıyasla yüzde 8,4 düşüş yaşamış ve 3 milyar 758 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Yılın ilk ayından itibaren başlayan bu toparlanma seyrinin yıl boyu devam edeceğini ve 2021 sonunda mücevher ihracatının 4 milyar doları aşacağını öngörüyoruz.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN İŞÇİLİK KALİTESİ, TALEP ARTIŞINDAKİ EN BÜYÜK ETKEN”

Dede, “İncelediğimiz verilerde ilk üç aylık süreçte Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkenin 1 milyar 100 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu görüyoruz. Onu 280 milyon dolarla Irak, 165 milyon dolarla ABD, 99 milyon dolarla Libya ve 88 milyon dolarla Hong Kong takip ediyor. İhracat artışının en fazla olduğu ülkelere baktığımızda ise ilk sırayı yüzde 334 artışla yine Birleşik Arap Emirlikleri’nin aldığı dikkat çekiyor. Onu yüzde 216 ile Mısır ve yüzde 199 ile İsviçre izliyor. Türkiye’nin mücevher sektöründeki işçilik kalitesi, hiç şüphesiz bu talep artışındaki en büyük etken. Sektör olarak temel hedefimiz, dünyaya mal olmuş yeteneğimizden ve kalitemizden ödün vermeden büyümeye yönelik yatırımlar yapmaya devam etmek ve bunu yaparken perakendeye de sırt çevirmemek olmalı.” diye konuştu.