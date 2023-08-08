Mücevher ithalatına ek mali yükümlülük getirildi Bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.

Ek mali yükümlülük Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak.

Tahsilatı ayrı olarak yapılacak

Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek.

Karar yayımını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecek.