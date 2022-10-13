Muğla, 9 ayda 2,6 milyon turist ağırladı

Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yayınladığı raporla şehrin turizm hareketliliğini gözler önüne serdi. Buna göre Muğla'ya, 9 ayda 2 milyon 622 bin 796 turist geldi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla, 1.484 kilometre kıyı şeridine sahip. Muğla, Bodrum'dan Marmaris'e kadar birçok turizm ilçesinin bulunduğu eşsiz güzellikte bir şehir.

340 bin yatak kapasiteli

Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, denizi ve doğal güzellikleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor. Şehir 2022 yılının ilk 9 ayında toplamda 9 ayda 2 milyon 622 bin 796 turist ağırlayarak, turizmde önemli bir gelişme kaydetti.

Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü ağırlıyor

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

AA'nın haberine göre, en çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 129 bin 603 turistle İngiltere, 311 bin 261 turistle Rusya, 187 bin 479 turistle Almanya, 157 bin 395 turistle Polonya, 92 bin 914 turistle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de 744 bin 144 turist kente geldi.

Kasım ayına kadar uçaklar inecek

Verilen bilgiler arasında, İngiltere'den kasım ayına kadar uçakların geleceği de yer aldı.







" En uzun kıyı şeridine sahip "

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, en uzun kıyı şeridine sahip kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini söyledi.

"İngiltere Muğla için çok önemli bir pazar"

Muğla'ya gelen turist sayısında bu yıl artış yaşandığını belirten Bülbüloğlu, "Türkiye'ye gelen turistler arasında en çok artış İngiltere pazarında. İngiltere'nin geri dönmesi sevindirici haber. İnanıyorum ki 2019'daki sayılar geçilecek. En büyük tur operatöründen sevindirici haberler alıyoruz. Türkiye'yi ön plana koyacaklar ve kapasite artıracaklar. Diğer operatörler de uçak sayılarını artırıyor. İngiltere Muğla için çok önemli bir pazar." dedi.

2023 turizm sezonundan beklenti yüksek

Hollanda ve Almanya'nın Türkiye'ye ilgisinin arttığını anlatan Bülbüloğlu, "2023 Muğla için oldukça verimli ve güzel geçecek. Dünyada bir sıkıntı çıkmazsa güzel bir 2023 bekliyoruz. Bizim de bu kış boş durmamamız lazım. Bölgemizi cazibe merkezi haline getirmemiz lazım ve burada hepimize görev düşüyor." diye konuştu.

Dalyan'daki otellerde doluluk oranı yüzde 40

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur da Dalyan'daki otellerde doluluk oranının bu dönemde yüzde 40 civarında olduğunu anlattı.