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Muğla Ortaca’da ekmek 2,5, simit 3 lira oldu

Muğla Ortaca’da ekmek 2,5, simit 3 lira oldu

Bir ekmek zammı haberi de Muğla'nın Ortaca ilçesinden geldi. Muğla’nın Ortaca ilçesinde ekmek fiyatları bugün itibariyle 2 liradan 2,50 liraya çıktı.