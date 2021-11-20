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    Muğla Ortaca’da ekmek 2,5, simit 3 lira oldu

    Bir ekmek zammı haberi de Muğla'nın Ortaca ilçesinden geldi. Muğla’nın Ortaca ilçesinde ekmek fiyatları bugün itibariyle 2 liradan 2,50 liraya çıktı.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 13:07
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    Muğla Ortaca’da ekmek 2,5, simit 3 lira oldu

    Türkiye genelinde ekmek fiyatlarına yapılan zam haberleri tüketiciye iletilmeye başladı. Muğla’nın Ortaca ilçesinde ekmeğe zam geldi. İlçede 2 liraya satılan 240 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi.

    EKMEKLE BİRLİKTE DİĞER UNLU MAMÜLLER DE ZAMLANDI

    Zamdan ekmeğin yanı sıra diğer unlu mamüller de etkilendi.

    2 LİRAYA SATILAN SİMİT 3 LİRAYA ÇIKTI

    2 liraya satılan simit 3 liraya çıkartılırken, daha önce 5 liraya satılan tam buğday ekmeği ise 6 liradan satılmaya başlandı.

    Muğla Ortaca’da ekmek 2,5, simit 3 lira oldu #1

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