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- Muğla Ortaca’da ekmek 2,5, simit 3 lira oldu
Muğla Ortaca’da ekmek 2,5, simit 3 lira oldu
Bir ekmek zammı haberi de Muğla'nın Ortaca ilçesinden geldi. Muğla’nın Ortaca ilçesinde ekmek fiyatları bugün itibariyle 2 liradan 2,50 liraya çıktı.
- İHA
- 20.11.2021 - 12:59
- Güncelleme : 20.11.2021 - 13:07
Türkiye genelinde ekmek fiyatlarına yapılan zam haberleri tüketiciye iletilmeye başladı. Muğla’nın Ortaca ilçesinde ekmeğe zam geldi. İlçede 2 liraya satılan 240 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi.
EKMEKLE BİRLİKTE DİĞER UNLU MAMÜLLER DE ZAMLANDI
Zamdan ekmeğin yanı sıra diğer unlu mamüller de etkilendi.
2 LİRAYA SATILAN SİMİT 3 LİRAYA ÇIKTI
2 liraya satılan simit 3 liraya çıkartılırken, daha önce 5 liraya satılan tam buğday ekmeği ise 6 liradan satılmaya başlandı.