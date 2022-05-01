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    Muğla'da Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı

    Koronavirüs salgını nedeni ile iki yıldır kapalı bulunan Bozburun Hudut Kapısı'nın açılmasına karar verildi.
    • 01.05.2022 - 15:29
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    Muğla'da Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı

    AA'nın haberine göre, mavi turun, yat ve gulet turizminin önemli noktalarından biri olan Bozburun'da deniz trafiğinin tekrar hareketlenmesi üzerine hudut kapısı devreye geçirildi.

    Deniz Hudut Kapısı, yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık iki yıldır salgın nedeniyle kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı, eksiklikleri giderilip personel görevlendirmesi de yapılarak yeniden hizmet vermeye başladı.

    Deniz trafiği azalınca kapatılmıştı

    Yaklaşık iki yıl önce salgın nedeniyle deniz trafiğinin azalması üzerine Bozburun Deniz Hudut Kapısı geçişlere kapatılmıştı. Hudut kapısı, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

    deniz ticaret


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