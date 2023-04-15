Muğla'da çiçek balı arıcıları hasat telaşı yaşıyor Arıcılık meşakkatli çalışmaların sonunda ürün alınacak bir iş. Arıcılar ilkbahar ve yazın gezici olarak Anadolu'da kovanlarını dolaştırırken, kışın da korunaklı bölge olan Muğla'yı tercih ediyor.

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Arıcılar; Türkiye'nin değişik bölgelerinden arılarını kışlatmak ve için uygun hava şartları olması nedeniyle ekim ayında Muğla'ya gelerek arı kovanlarının bakımını ve ilaçlamasını yaptı.

Çam balı üretiminin yüzde 90'ı Muğla'dan

Türkiye'de çam balı üretiminin yüzde 90'ının karşılandığı Muğla'da kış mevsimini geçiren ve marttan itibaren kovan bakımına başlayan arıcıları, baharın gelmesiyle tatlı bir telaş sardı.

Yaylalara çıkmak için hazırlık yapan ve kolonilerini genişletmeye çalışan bal üreticileri, kovanlarını yüksek rakımdaki yaylalara taşıyor.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Türk, arıların gelişimi ve çiçek balı üretimi için arıcıların yayla yolculuğunun başladığını söyledi.

Muğlalı arıcıların ağaç baharı için göçmeye başladıklarını belirten Türk, peyderpey haziran ayına kadar Anadolu'nun çeşitli yerlerine gittiklerini dile getirdi.

"Arıcılarımız mutlaka yeni bahara göçmek zorunda"

Türk, Muğla'da yıllardan beri göçer arıcılık modeli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

Buradaki bitki örtüsü mayıs ayında kuruduğu ve arıların faydalanabileceği bitki kalmadığı için arıcılarımız mutlaka yeni bahara göçmek zorunda. Yıllardan beri arıcılarımızın bu mücadelesi devam ediyor.

"Muğla'daki 5 bin arıcı Anadolu'ya göç etti"

Muğla'daki 5 bin arıcının Anadolu'ya göç ettiğini vurgulayan Türk, arıcıların sağlıklı ve güçlü arıyla yeniden çam bölgesine dönmesi için yaylalara göç ettiğini kaydetti.



"Arıların kışlatılması için çok önemli bir bölge"

Muğla'nın arıların kışlatılması için çok önemli bir bölge olduğuna değinen Türk, diğer illerden gelen arıcıların da kışın bölgede kaldığını aktardı. Türk, arıların kış aylarında az da olsa çamdan balını bulduğunu, diğer bitkilerden de yiyeceğini aldığını ifade ederek, havanın da ılık olması nedeniyle Muğla'nın kışlatmaya çok uygun bir bölge olduğuna dikkati çekti.

"Göçer arıcılık Muğla için bir model ve zorunluluk"

Kış aylarında bir sıkıntı olmadığını ancak bahar döneminde arıcıların göçmek zorunda olduğunu anlatan Türk, göçer arıcılığın Muğla için bir model ve zorunluluk olduğunu ifade etti.

Arıcılara yangın tüpü uyarısı

Orman yangınlarının son yıllarda kendilerine en çok zarar veren afetlerden birisi olduğuna işaret eden Türk, bundan sonra arıcılar olarak daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hem bölge arıcısı hem de dışardan gelen arıcıların artık yangın tüpünü yanlarında bulundurmasının zorunlu olduğunu anlatan Türk, şöyle konuştu: