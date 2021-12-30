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    Muğla'da Fethiye kaya incirinin üretimi yaygınlaşıyor

    Muğla'da Fethiye kaya incirinin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla bir proje başlatıldı.
    • AA
    • 30.12.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 16:53
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    Muğla'da Fethiye kaya incirinin üretimi yaygınlaşıyor

    Muğla'da coğrafi işaret tescilli Fethiye kaya incirinin üretimi amacıyla başlatılan proje kapsamında üreticilere 1500 incir fidanı dağıtıldı.

    FİDANLAR ÇİFTÇİYE DAĞITILDI

    Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), Seydikemer ile Fethiye Ziraat Odası iş birliğiyle Aydın İncir Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirilen fidanlar, çiftçiye dağıtıldı.

    YEREL ÜRÜNLER ÖN PLANA ÇIKARTILIYOR

    FTSO Başkanı Osman Çıralı, yerel ürünlerin ön plana çıkarılması için uzun zamandır çalışma yaptıklarını söyledi.

    incir

    UNUTULMAYA YÜZ TUTAN İNCİR TEKRAR ÜRETİLECEK

    Yetiştirilen incir fidanlarını üreticiye dağıttıklarını belirten Çıralı, "İnşallah kaya inciri daha çok yaygınlaşacak. Kaya incirinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Turizmle ön plana çıkan Fethiye'de unutulmaya yüz tutan incirin üretimini tekrar sağlayacağız." dedi.

    incir

    incir

    incir

    incir

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