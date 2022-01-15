Türkiye için turizm hedefi 35 milyar dolar iken Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, bu yıl 3 milyon turist ağırlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin 1.484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

Tatilcilere Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula gibi ilçeleriyle çeşitli turizm olanakları sunan kent, koronavirüs tedbirleriyle, yine deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu.

"KENTE ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN TURİST GELİYOR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini söyledi.

Muğla'da hedef 3 milyondan fazla turist VİDEO











2021'DE TURİST SAYISI 1 MİLYON 83 BİN OLDU

Bingöl, şöyle konuştu: "2021 yılında kente gelen turist sayısı 1 milyon 83 bin 589'a ulaştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısında artış yaşandı. Bunun 287 bin 799'unu Ruslar oluşturuyor. Daha sonra Ukrayna, Almanya, Polonya, İngiltere ve diğer ülkelerden gelen turistler oluşturuyor."





"2022 İÇİN UMUTLUYUZ"

Salgın sürecinde, sektör temsilcileri olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bingöl, 2022 için umutlu olduklarını dile getirdi.





"BODRUM İÇ PAZARDA MARMARİS DIŞ PAZARDA ETKİN"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu da Muğla'nın doğal yapısı ve turizm çeşitliliğiyle ülkenin önde gelen destinasyonları arasında yer aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle Akdeniz çanağındaki rakiplerimize karşı yıllardan beri öne geçemediğimiz İspanya ve Fransa'nın önüne geçmiş olduk. Burada ülkemizde alınan önlemlerin çok büyük katkısı oldu. Muğla da bu dönemde Antalya kadar dış pazarlardaki mevcudiyetini korumaya çalıştı. Özellikle Marmaris Muğla'nın dış pazarda en kuvvetli ilçelerinden biri. Bodrum iç pazarda Marmaris dış pazarda varlığını sürdürdü. Bir önceki yıl gelen turist sayısına 400 bin kişi daha ekledik. Bunda Rus ve Ukraynalılar ön plana çıktı.





İNGİLİZLER GELEBİLSEYDİ TURİST SAYISI ARTARDI

İngilizler gelebilseydi bu sayısının üstüne biz rahatlıkla 1 milyon daha koyabilirdik. 2022 yılından çok umutluyuz. Şu an özellikle İngiltere'deki satışlarımız çok iyi gidiyor. Tahmin edebiliyoruz ki bu sene ekonomilerde ve turistik seyahatlerde bir kapanma olmayacak dünyada.





3 MİLYON TURİSTİ GEÇECEĞİZ

2022 yılında 3 milyon turisti geçeceğimize eminim. Bu anlamda konaklama sektörü olarak tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dinamik pazarlarımızı İngiltere, Rusya ve Orta Avrupa'da ocak ayından itibaren çok ciddi bir tanıtım atağına geçtik."