Muğla’da ikinci lavanta hasadı gerçekleşti

Muğla’da turizmin yanı sıra tarımdan daha fazla ekonomik gelir elde edilmesi için tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesine büyük destek veriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerkesik ve Yatağan’ın Bahçeyaka mahallelerinde lavanta tarlaları oluşturuldu. Muğla lavanta tarlalarından yılda iki defa hasat yapan ender illerden birisi.

“TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Muğla turizm kenti olmasına karşın aynı zamanda bir tarım kenti. Tarımda çeşitliliği artırmak için Yerkesik ve Bahçeyaka Mahallelerinde lavanta tarlaları oluşturduk. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesini sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Üreten Köylü Milletin Efendisi olacak’ sloganı ile yola çıktık. Muğla’da entegre bir tarım sistemi oluşturduk.” bilgisini verdi.

"TARIMI MUĞLA’MIZIN VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR"

Gürün, tüketim kooperatiflerini kurmak, yaygınlaştırmak, üretim kooperatifinden tüketim kooperatifine zincir kurmak istediklerini dile getirerek “Türkiye genelinde birbirlerinden alışveriş eden ve özellikle kadınların oluşturduğu kooperatifler ağını kurarak tarıma desteğimiz devam edecek. Çünkü tarımı Muğla’mızın ve ülkemizin geleceğidir.” dedi.