Muğla'da limon üreticisi düşük fiyat nedeni ile zor günler geçiriyor

Limon üreticisi artan maliyetlerin yanı sıra ürününün geçen seneki fiyatların da altında satılması nedeni ile zor zamanlar geçiriyor.

Türkiye’nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Ortaca ve Dalaman’da Ziraat Odası Başkanları, üreticiler ile birlikte bahçelerde limonları inceledi.

ARTAN ÜRETİM MALİYETLERİ VE DÜŞÜK FİYAT NEDENİ İLE TABAN FİYAT TALEBİ GELDİ

Oda başkanları tarafından yapılan açıklamada, artan üretim maliyetleri ve düşük fiyat nedeni ile narenciye için taban fiyat belirlenmesi talep edildi.

Limon üreticisinin düşük fiyat nedeni ile zor günler geçirirken, destek beklediği belirtildi.

BÖLGEDE YILLIK 100 BİN TON LİMON ÜRETİMİ VAR

Bölgede yıllık 100 bin ton limon üretimi olduğunu aktaran Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, “Geçen sene rekolte düşük olmasına rağmen limon 3 liraya kadar alıcı buldu. Bu yıl ise 1,5 liraya yani maliyetine çok az alım var. Bu şekilde üreticilerimiz önümüzdeki yıllarda limon üretiminde çok sıkıntıya düşecek. Maliyetler çok arttı. Limonların çoğu dalında kalacak gibi görünüyor.” diye konuştu.

“İHRACAT AÇILIRSA BÖLGEMİZ İÇİN DAHA HAYIRLI OLACAK”

Narenciyede ihracatın önemini vurgulayan Çöllü, “Tüccarlarda ihracat olmadığından şikayet ediyor. İhracat açılırsa bölgemiz için daha hayırlı olacak diye umut ediyoruz. Mayıs sonu gibi sözleşmeler yapılır, bu aylarda da kesimler hızlı şekilde devam ederdi. Bu sene ise daha alımı yapılmamış çok bahçemiz var.

KESİLMESİ GEREKEN LİMONLAR DALINDA KALDI

Kesilmesi gereken limonlara daha dokunulmuyor. En fazla ekime kadar hasat edilmesi gerekir. Kasım başladığı zaman kabuğunu bozmaya başlar, dalında bekletilirse ihracata gelmez. Ortaca’da 70, Dalaman’da 30 bin ton civarı toplam 100 bin ton limon üretimi var.” dedi.

“LİMON ÜRETİMİNDE MALİYET İŞÇİLİK DAHİL 1,5 LİRAYI BULUYOR”

Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, çiftçinin limon üretiminde maliyetinin işçiliği dahil 1,5 lirayı bulduğunu söyledi. Tarımsal üretimin önemine değinen Tuncay, “Şu anda çiftçilerimize ürün alamı için 1,5 lira fiyat veriliyor. Bu zaten üretim maliyeti, çiftçilerimize kâr kalmıyor.

İLAÇ, GÜBRE, MAZOT VE İLAÇLAMA MAKİNALARI MALİYETLERİ YÜKSELDİ

İlaç, gübre, mazot ve ilaçlama makinaları maliyetleri arttı. Geçen sene limon 2,5-3 lira arasında alıcı buldu. Maliyetlerin arttığı bu sene verilen fiyatlarla çiftçilerimiz üretim yapmamayı ve ağaçlarını kesmeyi düşünmeye başladı. Çiftçilerimiz üretim yapmazsa biz aç kalırız. Tarımsal üretim en az sanayi kadar önemli.” şeklinde konuştu.