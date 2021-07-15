Muğla'da ormanlık alanları çadır kent oldu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kuran Bayramı öncesinde yaşanan yoğunluğa dikkati çekerek şehre geleceklerin mutlaka rezervasyon yaptırmaları gerektiği bilgisini verdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Türkiye’de en fazla yerli turistin ağırlandığı Muğla’ya bir hafta önceden başlayan araç kuyrukları bayram yaklaştıkça daha da arttı.

Özellikle Marmaris, Bodrum, Datça ve Fethiye gibi dünyaca ünlü tatil beldelerine büyük bir rağbet gösterilirken, otellerde doluluk oranı yüzde 100’lere yaklaştı.

MENTEŞE YOLUNDA KUYRUK OLUŞTU

9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilini Muğla’da geçirmek isteyen yerli turistler Kurban Bayramı'na bir hafta kala Bodrum ve Marmaris ile Fethiye’nin geçiş noktası Menteşe çevre yolunda uzun kuyruklar oluştu.

ORMANLIK ALAN ÇADIR KENT OLDU

Yerli turistin yoğun ilgi gösterdiği Muğla’da çadır kurmanın yasak olduğu alanlarda şimdiden yoğunluk yaşandı. Karavan ve çadır ile dolan Akyaka’nın Çınar sahiline Türkiye’nin dört bir köşesinden Kurban Bayramı tatilini geçirmek için gelen vatandaşlar, ormanlık alanda adeta “Çadır Kent” kurdu.

“REZEVASYONSUZ MUĞLA'YA GELMEYİN”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, rezervasyon yaptırmadan gelen tatilcilerin hem sağlıklarını, hem de tatillerini zehir etmemeleri için uyarıda bulundu. Başkan Gürün, “Kurban Bayramı Pazartesiden itibaren resmen başlayacak. Ama bizim tespit ettiğimiz kadarı ile Muğla’mıza bugünlerde başlayan ve devam edeceği görülen büyük bir akın var. Yollarda uzun trafik kuyrukları oluşuyor.” dedi.

"NÜFUS ŞİMDİDEN İKİ KATINA ÇIKTI"

İlçe belediyelerin şimdiden nüfusunun iki katına çıktığını belirten Başkan Gürün, “En önemlisi rezervasyon yapmadan gelen vatandaşlarımız maalesef bir ağacın altını mekan ediniyorlar.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ AĞAÇ ALTINDA

Her türlü ihtiyaçlarını orada görmek zorunda kalıyorlar. Çöp üretiyorlar.

OLAĞANÜSTÜ ÇÖP ÇIKIYOR

İlçe belediyelerimiz üretilen çöpün miktarı açısından olağanüstü gayret sarf etmek zorunda kalıyorlar. Belediyelerimiz çok büyük bir yük altına girdiler. Bizim temennimiz, kendilerinin sağlığı açısından ve daha sonra da daha sağlıklı bir turizm ve tatil yapabilmeleri için mutlak surette rezervasyon yaparak buraya gelmeleri. Burada aradıklarını bulamayınca geri dönüşü de göze alamıyorlar ve bir ağacın altına araçlarını çekerek birkaç gün kalma yoluna gidiyorlar.

PLAJLAR DOLDU

Plajlar oldukça dolu. Bu büyük bir sıkıntıya sebep oluyor. İlçe belediyelerimiz daha önce bir veya iki defa gittikleri alanlara 10 defa gittikleri oluyor. Orada biriken çöpleri toplayabilmek için. Denizlerimizde de yoğunluk var.

BÜTÜN TEKNELER REZERVE EDİLDİ

Bütün teknelerimiz rezerve edilmiş durumda. Onların da atıkları var. Dolayısı ile istiap haddini aşan bir durum var. Yabancı turistlerin de geldiğini düşünürsek, onların virüs taşıyıp taşımadığını bilmediğimiz için Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelenlerde.” dedi.

AĞAÇ ALTINDA, ÇADIRDA TATİL

Rezervasyon yaptırmadan gelenlerin geri dönme şanslarının bulunmadığı için bir ağaç altında veya çadırda tatil yapmak zorunda kaldıklarını belirten Gürün, “Burada sağlık ile ilgili de sorunlar olabilir diye düşünüyoruz. Her ne kadar biz Türkiye’de ilk mavi rengi alan iliz ve aşılama konusunda çok başarılıyız. Ama dışarıdan gelenlerin ne olduğu ve ne taşıdığını tam olarak bilmemiz mümkün değil.

MESAFE KORUNAMAZ HALDE

Onun için mesafeyi koruyabilecek ve uygun koşullarda tatil yapmaları gerekirken adeta bulduğun ağacın altına bir çadır veya bir bez gererek orada tatil yapmayı yeğliyorlar. Bu doğru değil. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Hem kendi sağlıkları, hem de toplumun sağlığı için.” dedi.