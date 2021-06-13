Muğla’da sahiller sörfçülere kaldı

Koronavirüs salgını kısıtlamaları dolayısı ile sahile inemeyen yerli halkın yerine doğanın ve denizin tadını yine yabancı turistler çıkardı.

Muğla’da yabancı turistler ve tedarikçiler haricindeki tüm vatandaşlar için koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sahiller yabancı turist ve sörfçülere kaldı.

AKYAKA SAHİLİNDE DENETİM SÜRDÜ

Akyaka sahilinde sürekli olarak devriye görevi yürüten jandarma ekipleri denize giren vatandaşlar hakkında cezai müeyyide uygularken, maske ve mesafe konusunda da denetimlerini sürdürdü.

ULA’NIN GÖKOVA KÖRFEZİNDEKİ AKÇAPINAR SAHİLİ KİTESORFÇÜLERİN HİZMETİNDE

Türkiye’nin en iyi Kitesorf alanı olarak gösterilen Ula’nın Gökova Körfezi'ndeki Akçapınar sahilinde Kitesorfçüler rüzgar eşliğinde uçuşun tadını çıkardı.

AKÇAPINAR'IN SAHİLİ SÖRFE UYGUN

Uzun ve sığ bir kıyı şeridine sahip Akçapınar sahilinde yaklaşık 100 sörfçü, öğle saatlerinde sahilde oluşan rüzgar ile akşam saatlerine kadar deniz üstünde sörf yapmanın keyfini yaşadı.