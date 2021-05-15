Muğla'da şifalı bitkiler ekonomiye kazandırılıyor

Muğla’da 2018 yılında hizmete Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi hizmete geçti. Merkezde bitkileri ekonomiye kazandırma yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Muğla’da Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi ile kurduğu distilasyon tesisi ile hem üreticilerin ürettiği hem de doğadan toplanan lavanta, kekik, okaliptüs, nane, adaçayı başta olmak üzere 10 çeşit tıbbi-aromatik bitkiden uçucu yağ ve bitki hidrosolü üretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yerkesik-Yeniköy Mahallesi’nde kurduğu "Koku Vadisi projesi" kapsamında üretilen bitkilerden uçucu yağ çıkarılması amacıyla kurduğu distilasyon tesisi, eskiden kendi imkanları ile tıbbi aromatik bitkileri doğadan toplayan ya da üreten vatandaşlarında katma değeri yüksek ürünler elde etmesini ve gelirlerinin artmasını sağlıyor.

MERKEZİN LABORATUVARINDA ANALİZ YAPILIYOR

Merkezin bünyesinde faaliyet gösteren Tıbbi-Aromatik Bitkiler AR-GE Laboratuvarında da bölgede doğal olarak yetişen ya da kültürü yapılan tıbbi-aromatik bitkilerin dönemsel ve yöresel olarak uçucu yağ miktar analizlerini yapıyor ve Muğla’nın hangi bölgesinde hangi bitkinin daha verimli olduğunu tespit ediyor. Laboratuvarda bu zamana kadar 32 tür tıbbi-aromatik bitkinin distilasyonu yapıldı.