Muğla'da turizmciler 2022 sezonuna hazırlanıyor

Muğla, turizm cenneti ilçeleriyle koronavirüs salgınına rağmen 2021 sezonundan memnun. Şehir, şimdi 2022 turizm sezonuna hazırlanıyor.

Muğla, Türkiye turizminde çok önemli bir destinasyon olarak içinde Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi çok önemli değerleri olan bir bölge.

GELEN TURİST SAYISI 1 MİLYONDAN FAZLA

Muğla'ya yıl başından 30 Kasım'a kadar gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 73 bin 199 olurken, turizmciler gelecek yıl için daha yüksek bir rakam hedefliyor.

ŞEHİRDEKİ YATAK KAPASİTESİ 340 BİN

Türkiye'nin 1.484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

Tatilcilere Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula gibi ilçeleriyle çeşitli turizm olanakları sunan kent, koronavirüs tedbirleriyle yine deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu.

"MUĞLA DENİZİ KADAR TARİHİ İLE DE ÖNE ÇIKIYOR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla'nın denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıktığını kaydetti.

MUĞLA’YA GELEN TURİST SAYISI YÜZDE 55 ARTTI

Geçen yıl salgın nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşadıklarını anımsatan Bingöl, şöyle konuştu:

"1 Ocak-30 Kasım'da kente gelen turist sayısı 1 milyon 73 bin 199'a ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 55 arttı. Bunun 287 bin 702'sini Ruslar oluşturuyor. Daha sonra Ukrayna, Almanya, Polonya, İngiltere ve diğer ülkelerden gelen turistler oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde ilgili bakanlıklar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası Programı turistlerin gelmesinde çok etkili oldu."

Salgın sürecinde, sektör temsilcileri olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bingöl, 2022 için umutlu olduklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR YIL GEÇİRDİ"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu da turizmin, dünyada salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Rakiplerimiz de salgının etkilerini fazlasıyla gördü. Türkiye, kaynak pazarlardaki dinamik yapısıyla, aldığı önlemlerle, güvenli turizm sertifikasıyla beklentilerin de üzerinde bir yıl geçirdi. Kötü bir yıl geçirdik diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

TURİZMCİ 2022'DEN UMUTLU

Muğla'nın doğal yapısı ve turizm çeşitliliğiyle ülkenin önde gelen destinasyonları arasında yer aldığını vurgulayan Bülbüloğlu, "Bu süreçte iyi bir sezon geçirdik. 2022, küresel bir sıkıntı yaşanmazsa 2019 yılı sayılarını fazlasıyla geçeceğimizi gösteriyor. Antalya, Muğla, İstanbul'daki turist charter seferlerinin bağlantılarını göz önüne aldığımız zaman çok iyi bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.