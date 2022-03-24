Muğla, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte turist beklentisini değiştirdi ve rotasını İngiltere ve İran pazarına yöneltti.

Muğla'da yeni pazar arayışındaki turizmciler, Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlerken bölgeye İngiltere ve İran'dan turist getirmek için çalışma yürütüyor.

Koronavirüs sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" ile tatilcilerin tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alan Muğla, 2022 sezonuna umutla bakıyor.

Rusya ve Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinin nasıl yansıyacağını şu an için bilemedikleri için yeni pazarlarla turist sayısını artırmaya çalışıyor.

İRANLI TURİSTLER MUĞLA'DA

Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz Bayramı tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistler, Muğla'ya geldi.

20 BİN TURİST HEDEFİ

Tahran-Dalaman uçuşlarının ekim sonuna kadar devam etmesi, yaklaşık 20 bin İranlı turistin bölgeye gelmesi bekleniyor.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, İran'dan Nevruz Bayramı dolayısıyla ilk uçuşun gerçekleştiğini söyledi. Turizmde bu yıl önemli beklentiler içinde olduklarını belirten Güvenç, "Ukrayna-Rusya savaşının beklenmedik şekilde ortaya çıkmasıyla bu her iki ülkeden de yolcu sayısında önemli bir boşluk doğacağını görüyoruz. Bu boşluğun diğer ana pazarımız İngiltere ve diğer ülkelerden yeni pazar arayışları ve artışlarla bir kısmının telafi edileceğini düşünüyoruz. Bunlardan biri de İran pazarı." dedi.

Muğla'da turizmcilerin gözü İngiltere ve İran pazarında VİDEO

"İNGİLTERE'DEN BİR MİLYONUN ÜZERİNDE TURİST BEKLİYORUZ"

Muğla'nın en büyük kaynak pazarının İngiltere olduğunu belirten Güvenç, "Ana pazarımız İngiltere’den bu sene bütün yılların rekorunu kıracağını ve 1 milyonun üzerinde yolcu geleceğini görüyoruz. Ayrıca savaş münasebetiyle biraz yavaşlayan rezervasyonlar tekrar normale döndü. İngiltere’den uçuş sayısında ve uçan firma sayısında da artış var. Bu sene 22 şehirden uçuş bekliyoruz." diye konuştu.

"İLK UÇAK SEFERİ TAHRAN'DAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Meraj Hava Yolları CEO'su Kaptan Mohammed Mirsamei de Dalaman Havalimanına ilk uçak seferini Tahran’dan gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haftada 7 sefer uçuş yapacaklarını anlatan Mirsamei, "İran'la Türkiye iki komşu ülke. Kültürümüz birbirine yakın. Onun için fazla uçmak istiyoruz. Yeni anlaşma ve protokol yaparak Tahran ve Tebriz'den uçmaya başlayacağız." diye konuştu.

İranlı turistlerden Ferzan Pandeli ise tatil için Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu anlatarak, "Türkiye’yi çok seviyorum, televizyondan izledim çok beğendim. İlk kez geliyorum, alışveriş yapacağım, gezeceğim ve bölgenin güzelliklerini keşfedeceğim." ifadelerini kullandı.

"MUĞLA'DAN SONRA ANTALYA'YA GİDECEĞİM"

Turistlerden Behzad Cehane de tüm ailesiyle tatile geldiğini, Muğla seyahatinin ardından Antalya'yı gezmeye gideceğini kaydetti.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve çok güvenli bulduğunu belirten Vahide Cudeyri ise şunları söyledi: "Muğla'nın denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları çok güzel. Biz de İran'dan tatil yapmaya geldik. İstedik ki Marmaris'i görelim. Türkiye’nin çok yerini gördük. Biz de Azeriyiz, Türkçe konuşabiliyoruz. Çok rahat oluyor insanlarla konuşmak. Burada kendimizi çok huzurlu hissediyoruz."