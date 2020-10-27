Muğla'daki tarihi Yağ Hali 2 milyon liraya yenileniyor

Muğla’nın Menteşe ilçesi Arasta bölgesinde bulunan tarihi Yağ Hali, yenilenerek vatandaşlarla tekrar buluşmaya hazırlanıyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Arasta bölgesinde bulunan tarihi Yağ Hali, eski görüntüsüne sadık kalarak yenilenip, bu kez vatandaşla sosyal platformda düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

TARİHİ YAĞ HANI, ŞİMDİ KÜLTÜR SANAT BULUŞMALARINA SAHNE OLACAK

Sinema gösterimi, müzik dinletileri ve vatandaşların sosyal aktivitelerde bulunabileceği yaşam alanları oluşturulması ile eski ve yeninin bir araya getirilmesi amaçlanan ve 1 milyon 992 bin lira yatırım maliyeti bulunan Yağ Hali’nde çalışmaların büyük çoğunluğu tamamlandı.

Yağ Hali Muğlalıların sosyal, kültürel, ekonomik olarak buluşacakları ve tarihi dokunun canlanacağı bir alan olarak hizmet verecek.

“YAĞ HALİ, TAMAMLANDIĞINDA VATANDAŞLARIN BULUŞMA NOKTASI OLACAK”

Yaşadıkları şehirlerde geçmişle gelecek arasında köprü olan ve tarihsel serüveni olan yapıları canlandırdıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Yağ Hali’nin de bu yapılardan biri olduğunu ve tamamlandığında vatandaşların buluşma noktası olacağını belirtti.

“TARİHİ YAŞATAN BİRÇOK ESER”

Gürün, Muğla’nın Karia ve Likya medeniyetleri yanı sıra birçok uygarlığa, millete ev sahipliği yapmış ve hâlâ o tarihsel izleri coğrafyasında taşıyan bir merkez olduğunu vurgulayarak, “Bu coğrafyada tarihi yaşatan birçok eserin yanı sıra tarihi dokuyu canlı tutan yapılar da var. Tekrar Muğla'mıza kazandırdığımız Yağ Hali de bu yapılardan biri. Yaşları bizlerden büyük esnaflarımızın o işlek haliyle hatırladığı Yağ Hali, Arasta bölgemizde yeni buluşmalara, etkinliklere ev sahipliği yapacak. Geçmişle gelecek arasında köprü olan bu yapılar kültürel zenginliğimizin en güzel örnekleri ve Muğla’mıza çok yakışacak.” diye konuştu.