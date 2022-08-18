Muğla'dan balık ihracatında 7 ayda 463 milyon dolarlık gelir elde edildi

Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin yarısından fazlasının gerçekleştirildiği Muğla'da, bu yılın ilk 7 ayında 72 bin ton balık ihraç edildi, 463 milyon 299 bin 225 dolar gelir elde edildi.

Muğla sınırları içerisindeki 93 off-shore balık üretim çiftliğinde, ağ kafeslerde yılda 70- 80 bin ton arasında deniz balığı yetiştiriliyor.

Deniz kültür balıkçılığında Muğla, Türkiye üretiminin yüzde 65'ini karşılıyor. 2021 yılında, ağ kafesler ile toprak havuzlarda toplam 97 bin ton çipura, levrek ile alabalık üretimi gerçekleştirildi.

84 ülkeye ihraç ediliyor

Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar aralarında ABD, Rusya ve Japonya'nın da bulunduğu 84 ülkeye geçen yıl ihraç edilen balıklardan 563 milyon 326 bin 395 dolar gelir elde edildi.

7 ayda 72 bin ton ihracat yapıldı

Bu yılın ilk 7 ayında 72 bin tonluk ihracat ile 463 milyon 299 bin 225 dolar gelir sağlandı.

"Her kesime ekonomik katkı sağlıyor"

DHA'nın haberine göre, su ürünleri yetiştiricilik sektöründe 50 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Geçen yılın ilk 7 ayına göre aynı dönemine göre bu yıl 16 bin 444 ton fark atarak, 146 milyon 402 bin 434 dolar gelir farkı sağladık. 2023'te hedeflediğimiz 750 milyon dolarlık ihracat rakamına bu yıl ulaşacağımıza inanıyorum. Nakliyecisinden, yem tedarikçisine, çalışan işçilerimizle birlikte su ürünleri yetiştiricilik sektöründen yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Balık çiftlikleri bölgesinde olta balıkçılığı da ilgi görüyor. Türkiye'nin birçok ilinden hafta sonları buralara balık tutmaya gelenler, turistlik işletmelerin yanı sıra teknecilerimize ekonomik katkı sağlıyor." dedi.